БК "Харківські Соколи" підсилився баскетболістом німецької Бундесліги

Останні два сезони Граф виступав за німецький “Кірххайм Найтс” у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини. Минулого року в середньому набирав 11,8 очка, 2,3 підбирання, 5,6 передачі.

На студентському рівні в США Граф грав за команди університетів Північної Кароліни та Флорида Галф Коуст. У середньому набирав 14,4 очка та 5,2 передачі за матч.

Відзначимо, що виступи в Європі почав з хорватського “Алкара”.

Крім того додамо, це вже другий американський легіонер у складі харків’ян на наступний сезон. Раніше угоду з українцями уклав центровий ЛаРон Денді.