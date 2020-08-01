БК "Харківські Соколи" підсилився баскетболістом німецької Бундесліги

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. "Харківські Соколи" повідомили про досягнення угоди з 27-річним американським захисником ДеДжуаном Графом, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Останні два сезони Граф виступав за німецький “Кірххайм Найтс” у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини. Минулого року в середньому набирав 11,8 очка, 2,3 підбирання, 5,6 передачі.

На студентському рівні в США Граф грав за команди університетів Північної Кароліни та Флорида Галф Коуст. У середньому набирав 14,4 очка та 5,2 передачі за матч.

Відзначимо, що виступи в Європі почав з хорватського “Алкара”.

Крім того додамо, це вже другий американський легіонер у складі харків’ян на наступний сезон. Раніше угоду з українцями уклав центровий ЛаРон Денді.

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