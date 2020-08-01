БК "Харьковские Соколы" усилился баскетболистом немецкой Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. "Харьковские Соколы" сообщили о достижении соглашения с 27-летним американским защитником ДеДжуаном Графом, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Последние два сезона Граф выступал за немецкий “Кирххайм Найтс” во втором дивизионе чемпионата Германии. В прошлом году в среднем набирал 11,8 очка, 2,3 подбора, 5,6 передачи.
На студенческом уровне в США Граф играл за команды университетов Северной Каролины и Флорида Галф Кост. В среднем набирал 14,4 очка и 5,2 передачи за матч.
Отметим, что выступления в Европе начал с хорватского “Алкар”.
Кроме того добавим, это уже второй американский легионер в составе харьковчан на следующий сезон. Ранее соглашение с украинцами заключил центровой Ларона Денди.