БК “Черкаські Мавпи” здобув перемогу над БК “Кремінь”
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні в Черкасах відбувся матч, в якому “Мавпи” приймали сусіда по турнірній таблиці — БК “Кремінь” з Кременчука, та здобули перемогу. Про це повідомили у прес-службі черкаської команди, передає УНН-Центр.
Гра закінчилася з рахунком 80:68 на користь “Черкаських Мавп”.
Капітан “Черкаських Мавп” Андрій Кальніченко сьогодні здобув 24 бали, виконав п’ять перехоплень та став кращим гравцем матчу.
За підсумками гри, черкаський баскетбольний клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці. БК “Кремінь” на дев’ятій позиції.
Як повідомляв УНН, баскетболісти “Кривбаса” перемогли “Дніпро” у центральній грі Суперліги Парі-Матч.