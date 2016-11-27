БК “Черкаські Мавпи” здобув перемогу над БК “Кремінь”

Гра закінчилася з рахунком 80:68 на користь “Черкаських Мавп”.

Капітан “Черкаських Мавп” Андрій Кальніченко сьогодні здобув 24 бали, виконав п’ять перехоплень та став кращим гравцем матчу.

За підсумками гри, черкаський баскетбольний клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці. БК “Кремінь” на дев’ятій позиції.

Як повідомляв УНН, баскетболісти “Кривбаса” перемогли “Дніпро” у центральній грі Суперліги Парі-Матч.