БК "Черкасские Обезьяны" одержал победу над БК «Кремень»
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 27 ноября. УНН. Сегодня в Черкассах состоялся матч, в котором "Обезьяны" принимали соседа по турнирной таблице - БК «Кремень» из Кременчуга, и одержали победу. Об этом сообщили в пресс-службе черкасской команды, передает УНН-Центр .
Игра закончилась со счетом 80:68 в пользу "Черкасских обезьян".
Капитан "Черкасских обезьян" Андрей Кальниченко сегодня получил 24 балла, исполнил пять перехватов и стал лучшим игроком матча.
По итогам игры, черкасский баскетбольный клуб занимает шестое место в турнирной таблице. БК "Кремень" на девятой позиции.
Как сообщал УНН, баскетболисты "Кривбасса" победили "Днепр" в центральной игре Суперлиги Пари-Матч.