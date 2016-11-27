БК "Черкасские Обезьяны" одержал победу над БК «Кремень»

Игра закончилась со счетом 80:68 в пользу "Черкасских обезьян".

Капитан "Черкасских обезьян" Андрей Кальниченко сегодня получил 24 балла, исполнил пять перехватов и стал лучшим игроком матча.

По итогам игры, черкасский баскетбольный клуб занимает шестое место в турнирной таблице. БК "Кремень" на девятой позиции.

Как сообщал УНН, баскетболисты "Кривбасса" победили "Днепр" в центральной игре Суперлиги Пари-Матч.