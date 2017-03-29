БК "Будівельник" розгромив "Кремінь" і вийшов у півфінал Суперліги

З початку зустрічі господарі паркету “Меридіан” практично не дозволили гостям розраховувати на позитивний результат, вигравши 10-хвилинку — 39:15. Надалі кияни тільки нарощували перевагу, котра з фінальним свистком склала + 52 бали — 116:64.

Найрезультативніші гравці баталії:



“Кремінь”: Хамзаєв — 20 очок, 1 підбирання, 2 передачі.



“Будівельник”: Отверченко — 24 очка, 3 підбирання, 2 передачі; Вінтоняк — 23 очка, 11 підбирань, 1 передача; Філдс — 20 очок, 3 підбирання, 4 передачі.



Додамо також, для “Кременя” на цьому сезон вже завершено, а “Будівельник продовжить боротьбу в півфіналі, де його суперником будуть “Черкаські Мавпи”. Поєдинки 1/2 фіналу відбудуться 10 і 12 квітня.