БК "Будивельник" разгромил "Кремень" и вышел в полуфинал Суперлиги

С начала встречи хозяева паркета "Меридиан" практически не позволили гостям рассчитывать на положительный результат, выиграв 10-минутку - 39:15. В дальнейшем киевляне только наращивали преимущество, которая с финальным свистком составила + 52 балла - 116: 64.

Результативные игроки баталии:



"Кремень": Хамзаев - 20 очков, 1 подбор, 2 передачи.



"Строитель": Отверченко - 24 очка, 3 подбора, 2 передачи; Винтоняк - 23 очка, 11 подборов, 1 передача; Филдс - 20 очков, 3 подбора, 4 передачи.



Добавим также, для «Кремня» на этом сезон уже завершен, а "Строитель продолжит борьбу в полуфинале, где его соперником будут" Черкасские Обезьяны ". Поединки 1/2 финала состоятся 10 и 12 апреля.