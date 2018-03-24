БК "Будівельник" обіграв "Хімік" у матчі минулорічних фіналістів Суперліги

ukru
Ексклюзив
10:32 • 52792 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 46784 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 100801 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 117104 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 169033 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 153472 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 200202 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 129938 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134022 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 167468 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.4 м/с
54 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 79212 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 115956 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 94751 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 119194 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 82027 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 52722 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 100737 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 119194 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 115956 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 200170 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 28347 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 31361 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 57781 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 69533 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 72435 перегляди
Актуальне
БК "Будівельник" обіграв "Хімік" у матчі минулорічних фіналістів Суперліги

БК "Будівельник" обіграв "Хімік" у матчі минулорічних фіналістів Суперліги

Київ • УНН

 • 12075 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У київському “Палаці Спорту” господарі майданчику баскетболісти “Будівельника” провели заключний для себе поєдинок Суперліги Парі-Матч із южненським “Хіміком”, передає УНН.

З початку баталії лідируючі позиції захопили кияни. І тільки під завершення другої чверті южненці оформили ривок 12:0 і вперше повели у рахунку 34:39. Велика перерва пішла на користь “будівелам”, які з плином часом повернули плюсову різницю на свій бік та довели гру до позитивного результату — 86:81.

Кращим у ростері киян став Дугат з 22 набраними пунктами, а також відзначимо 15 балів Крутоуса. Найрезультативнішими у гостей стали: Павлов 15 очок, Аріанс 13, Колтер 12, Петров 10.

Примітно, що діючий чемпіон наразі посідає другу сходинку, маючи, як і “Черкаські Мавпи”, 19 перемог в активі. Але черкаський клуб може зрушити киян на третю позицію, якщо виграє останній домашній матч “регулярки” — проти “Хіміка”. Южненці, в свою чергу, забронювали за собою четверте місце у турнірній таблиці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59