БК "Будівельник" обіграв "Хімік" у матчі минулорічних фіналістів Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У київському “Палаці Спорту” господарі майданчику баскетболісти “Будівельника” провели заключний для себе поєдинок Суперліги Парі-Матч із южненським “Хіміком”, передає УНН.
З початку баталії лідируючі позиції захопили кияни. І тільки під завершення другої чверті южненці оформили ривок 12:0 і вперше повели у рахунку 34:39. Велика перерва пішла на користь “будівелам”, які з плином часом повернули плюсову різницю на свій бік та довели гру до позитивного результату — 86:81.
Кращим у ростері киян став Дугат з 22 набраними пунктами, а також відзначимо 15 балів Крутоуса. Найрезультативнішими у гостей стали: Павлов 15 очок, Аріанс 13, Колтер 12, Петров 10.
Примітно, що діючий чемпіон наразі посідає другу сходинку, маючи, як і “Черкаські Мавпи”, 19 перемог в активі. Але черкаський клуб може зрушити киян на третю позицію, якщо виграє останній домашній матч “регулярки” — проти “Хіміка”. Южненці, в свою чергу, забронювали за собою четверте місце у турнірній таблиці.