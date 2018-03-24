БК "Будивельник" обыграл "Химик" в матче прошлогодних финалистов Суперлиги

С начала баталии лидирующие позиции захватили киевляне. И только под завершение второй четверти южненцы оформили рывок 12:0 и впервые повели в счете 34:39. Большая перемена пошла на пользу “строителям”, которые с течением времени вернули плюсовую разницу на свою сторону и довели игру до положительного результата — 86:81.

Лучшим в ростере киевлян стал Дугат с 22 набранными пунктами, а также отметим 15 баллов Крутоуса. Самыми у гостей стали Павлов 15 очков, Арианс 13, Колтер 12, Петров 10.

Примечательно, что действующий чемпион пока занимает второе место, имея, как и “Черкасские Обезьяны”, 19 побед в активе. Но черкасский клуб может сдвинуть киевлян на третью позицию, если выиграет последний домашний матч “регулярки” — против “Химика”. Южненцы, в свою очередь, забронировали за собой четвертое место в турнирной таблице.