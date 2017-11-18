БК "БІПА" мінімально переграв "Миколаїв" у першій грі 1/8 фіналу Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Одеська “БІПА” здобула вдома виграш з мінімальною різницею над баскетболістами “Миколаєва” у першому матчі 1/8 фіналу Кубка України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Гості після зміни тренера грали з піднесенням на чолі з Володимиром Поляхом. Дебют зустрічі став бенефісом Кушнірова, який двічі відзначився з гри та ще раз зі штрафного. Лише після цього господарі здобули свої бали. Втім миколаївці до кінця чверті перевагу так і не віддали. За підсумками стартової 10-хвилинки +7 очок на користь гостей.
Господарі в другій чверті змогли вирівняти становище. А активні дії Кривцова та Белікова на останніх хвилинах дозволили вийти вперед до великої перерви. З початком третьої чверті гра знову пішла на рівних. Однак під кінець цієї частини зустрічі одесити знову додали й у підсумку вже мали 13 очок запасу — 69:56. Проте в заключній 10-хвилинці гості повернулися у боротьбу та поступилися лише одним пунктом — 82:81.
Таким чином, у цьому двобої остаточно все з’ясується в другому матчі 14 грудня в Миколаєві.
Відзначимо, що найрезультативнішим виконавцем на паркеті став центровий гостей Анікієнко — 17 очок, Тонченко додав 14. За одеситів 15 балів в активі Кривцова, Танкслі та Луценко відзначилися по 12.
Додамо, що першим чвертьфіналістом змагань став харківський “Політехнік”.