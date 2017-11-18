БК "БИПА" минимально переиграл "Николаев" в первой игре 1/8 финала Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Одесская “БИПА” одержала дома выигрыш с минимальной разницей над баскетболистами “Николаева” в первом матче 1/8 финала Кубка Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Гости после смены тренера играли с подъемом во главе с Владимиром Поляхом. Дебют встречи стал бенефисом Кушнирова, который дважды отличился с игры, и еще раз со штрафного. Лишь после этого хозяева получили свои баллы. Впрочем николаевцы до конца четверти преимущество так и не отдали. По итогам стартовой 10-минутки +7 очков в пользу гостей.
Хозяева во второй четверти смогли выровнять положение. А активные действия Кривцова и Беликова на последних минутах позволили выйти вперед к большому перерыву. С началом третьей четверти игра снова пошла на равных. Однако к концу этой части встречи одесситы снова прибавили и в итоге уже имели 13 очков запаса — 69:56. Однако в заключительной 10-минутке гости вернулись в борьбу и уступили лишь одним пунктом — 82:81.
Таким образом, в этом поединке окончательно все выяснится во втором матче 14 декабря в Николаеве.
Отметим, что самым результативным на паркете стал центровой гостей Аникиенко — 17 очков, Тонченко добавил 14. За одесситов 15 баллов в активе Кривцова, Танксли и Луценко отличились по 12.
Добавим, что первым четвертьфиналистом соревнований стал харьковский “Политехник”.