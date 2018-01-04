Бізнесу на замітку: як позбутися використаних батарейок і ртутьвмісних ламп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами створила сервіс Е – утилізації, який допомагає підприємцям позбутися таких небезпечних відходів, як використані батарейки та ртутьвмісні (люмінісцентні) лампи, не виходячи з офісу. Про це у коментарі УНН повідомив голова Асоціації Кирило Косоуров.
За його словами, люмінесцентні лампи сьогодні найрозповсюдженіше джерело освітлення офісів, шкіл, лікарень, банків, підприємств. Проте, не всі знають про їх потенційну небезпеку в разі неправильного поводження після використання.
Розбита лампа випаровує небезпечну для здоров’я людей ртуть. При великій концентрації парів (масовому розбитті енергозберігаючих лампочок) можливе гостре отруєння, яке проявляється тремтінням рук, гінгівітом, порушеннями в роботі центальної нервової системи. Саме тому люмінісцентні лампи належать до першого (найвищого) класу небезпеки відходів, які потребують спеціального знешкодження та переробки.
Для того, аби корректно та законно їх позбутися, необхідно скористатися відповідною формою зворотнього зв’язку на сайті Асоціації, де вказати вид небезпечних відходів, назву підприємства та бажаний спосіб транспортування.
Експерти Асоціації підберуть кращий спосіб та місце утилізації з гарантованим результатом. За допомогою сервісу можна здати практично всі види небезпечних відходів.
“Можна здавати шини, акумулятори, люмінесцентні лампи, тобто широкий спектр”, — сказав К.Косоуров.
Як повідомляв УНН, в Україні відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення. Позбавитися від таких відходів людям допомагають волонтери, компанії-утилізатори небезпечних відходів та подекуди представники місцевої влади.
У квітні минулого року місцева влада Обухова (Київщина) спільно з компанією-утилізатором “Тарком Екосервіс” встановили контейнери для збору небезпечних відходів. Лише за чотири місяці жителі міста здали на утилізацію понад 500 ртутьвмісних ламп та 47 кг вживаних батарейок.
Тим самим вони врятували 60 тис. кубометрів землі від зараження токсичними речовинами.