Бизнесу на заметку: как избавиться от использованных батареек и ртутьсодержащих ламп

По его словам, люминесцентные лампы сегодня есть самым распространенным источник освещения офисов, школ, больниц, банков, предприятий. Однако, не все знают об их потенциальной опасности в случае неправильного обращения после использования.

Разбитая лампа испаряет опасную для здоровья людей ртуть. При большой концентрации паров (массовой разбивке энергосберегающих лампочек) возможно острое отравление, которое проявляется дрожанием рук, гингивитом, нарушениями в работе центального нервной системы. Именно поэтому люминесцентные лампы относятся к первому (высшему) классу опасности отходов, требующих специального обезвреживания и переработки.

Для того, чтобы корректно и законно избавиться, необходимо воспользоваться соответствующей формой обратной связи на сайте Ассоциации, где указать вид опасных отходов, название предприятия и желаемый способ транспортировки.

Эксперты Ассоциации подберут лучший способ и место утилизации с гарантированным результатом. С помощью сервиса можно сдать практически все виды опасных отходов.

"Можно сдавать шины, аккумуляторы, люминесцентные лампы, то есть широкий спектр", - сказал К.Косоуров.

Как сообщал УНН, в Украине отсутствуют государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от таких отходов людям помогают волонтеры, компании-утилизаторы опасных отходов и местами представители местной власти.

В апреле прошлого года местные власти Обухова (Киевская область) совместно с компанией-утилизатором "Тарком Экосервис" установили контейнеры для сбора опасных отходов. Только за четыре месяца жители города сдали на утилизацию более 500 ртутьсодержащих ламп и 47 кг применяемых батареек.

Тем самым они спасли 60 тыс. кубометров земли от заражения токсичными веществами.