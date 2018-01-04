Бизнесу на заметку: как избавиться от использованных батареек и ртутьсодержащих ламп
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами создала сервис Е - утилизации, который помогает предпринимателям избавиться от таких опасных отходов, как использованные батарейки и ртутьсодержащие (люминесцентные) лампы, а не выходя из офиса. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Ассоциации Кирилл Косоуров.
По его словам, люминесцентные лампы сегодня есть самым распространенным источник освещения офисов, школ, больниц, банков, предприятий. Однако, не все знают об их потенциальной опасности в случае неправильного обращения после использования.
Разбитая лампа испаряет опасную для здоровья людей ртуть. При большой концентрации паров (массовой разбивке энергосберегающих лампочек) возможно острое отравление, которое проявляется дрожанием рук, гингивитом, нарушениями в работе центального нервной системы. Именно поэтому люминесцентные лампы относятся к первому (высшему) классу опасности отходов, требующих специального обезвреживания и переработки.
Для того, чтобы корректно и законно избавиться, необходимо воспользоваться соответствующей формой обратной связи на сайте Ассоциации, где указать вид опасных отходов, название предприятия и желаемый способ транспортировки.
Эксперты Ассоциации подберут лучший способ и место утилизации с гарантированным результатом. С помощью сервиса можно сдать практически все виды опасных отходов.
"Можно сдавать шины, аккумуляторы, люминесцентные лампы, то есть широкий спектр", - сказал К.Косоуров.
Как сообщал УНН, в Украине отсутствуют государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от таких отходов людям помогают волонтеры, компании-утилизаторы опасных отходов и местами представители местной власти.
В апреле прошлого года местные власти Обухова (Киевская область) совместно с компанией-утилизатором "Тарком Экосервис" установили контейнеры для сбора опасных отходов. Только за четыре месяца жители города сдали на утилизацию более 500 ртутьсодержащих ламп и 47 кг применяемых батареек.
Тем самым они спасли 60 тыс. кубометров земли от заражения токсичными веществами.