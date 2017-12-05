Бізнесмени та чиновники частіше за інших вживають алкоголь - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Частіше за інших вживають алкогольні напої працівники великих державних і приватних підприємств. Про це свідчать дані дослідження Research & Branding Group, передає УНН.
"Найчастіше (на рівні 67-77%) особи, що вживають спиртне, зустрічаються серед працівників великих державних і приватних підприємств, серед зайнятих в малому і середньому бізнесі, а також серед безробітних", - відзначають в компанії.
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Разом з тим, найрідше в Україні алкогольні напої вживають пенсіонери та інваліди - 41%, а також жінки, які перебувають у декретній відпустці - 38%.
"Найвища питома вага вживання спиртних напоїв спостерігається серед осіб у віці від 30 до 39 років (70%), а найнижча - серед тих, кому вже виповнилося 60 років (42%)", - сказано в результатах дослідження.
Як повідомляв УНН, незважаючи на високі акцизи, загальний рівень споживання алкоголю в Україні не знижується.
"Відзначу ще одне: як би високо не задирали ціни на алкоголь чиновники, загальний рівень його споживання практично не знижується. Змінюється тільки співвідношення частки легального і нелегального ринків. На жаль, але сьогодні офіційна алкогольна галузь переживає один з найбільш глибоких криз за останні 10 років, а страждає від цього, в першу чергу, споживач, який змушений шукати альтернативи дешевше і тим самим наражатися на ризик отруєння", - пояснила таку тенденцію генеральний директор компанії "Eastern Beverage Trading" О.Івушкіна.