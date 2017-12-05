Бизнесмены и чиновники чаще других употребляют алкоголь - исследование

“Чаще всего (на уровне 67-77%) лица, употребляющие спиртное, встречаются среди работников крупных государственных и частных предприятий, среди занятых в мелком и среднем бизнесе, а также среди безработных”, — отмечают в компании.

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Вместе с тем, реже всего в Украине алкогольные напитки употребляют пенсионеры и инвалиды — 41%, а также женщины, которые находятся в декретном отпуске — 38%.

“Самый высокий удельный вес употребляющих спиртные напитки наблюдается среди лиц в возрасте от 30 до 39 лет (70%), а самый низкий — среди тех, кому уже исполнилось 60 лет (42%)”, — сказано в результатах исследования.

Как сообщал УНН, несмотря на высокие акцизы, общий уровень потребления алкоголя в Украине не снижается.

“Отмечу еще одно: как бы высоко ни задирали цены на алкоголь чиновники, общий уровень его потребления практически не снижается. Меняется только соотношение доли легального и нелегального рынков. Увы, но сегодня официальная алкогольная отрасль переживает один из самых глубоких кризисов за последние 10 лет, а страдает от этого, в первую очередь, потребитель, который вынужден искать альтернативы дешевле и тем самым подвергать себя риску отравления”, — пояснила такую тенденцию генеральный директор компании “Eastern Beverage Trading” О.Ивушкина.