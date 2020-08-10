Бізнесмен і меценат Олександр Гринько відновить роботу дитячого оздоровчого табору "Вогник"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Відомий харківський бізнесмен і меценат Олександр Гринько планує зберегти та відновити роботу дитячого оздоровчого табору "Вогник" в Дергачівському районі Харківської області, повідомляє УНН.
Як повідомлялося раніше у ЗМІ, дитячий оздоровчий табір "Вогник" у 2018 році став об’єктом рейдерської атаки і був зруйнований зловмисниками.
За словами Олександра Гринька, відповідні ремонтно-відновлювальні роботи буде розпочато відразу після закінчення усіх судових суперечок із замовниками рейдерської атаки.
"Цей дитячий оздоровчий табір буде повністю модернізовано і відновлено. При цьому, буде збережено його рекреаційно-оздоровчий та дитячо-юнацький профіль", – обіцяє меценат.