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Бізнесмен і меценат Олександр Гринько відновить роботу дитячого оздоровчого табору "Вогник"

Бізнесмен і меценат Олександр Гринько відновить роботу дитячого оздоровчого табору "Вогник"

Київ • УНН

 • 16562 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Відомий харківський бізнесмен і меценат Олександр Гринько планує зберегти та відновити роботу дитячого оздоровчого табору "Вогник" в Дергачівському районі Харківської області, повідомляє УНН.

Як повідомлялося раніше у ЗМІ, дитячий оздоровчий табір "Вогник" у 2018 році став об’єктом рейдерської атаки і був зруйнований зловмисниками.

За словами Олександра Гринька, відповідні ремонтно-відновлювальні роботи буде розпочато відразу після закінчення усіх судових суперечок із замовниками рейдерської атаки.

"Цей дитячий оздоровчий табір буде повністю модернізовано і відновлено. При цьому, буде збережено його рекреаційно-оздоровчий та дитячо-юнацький профіль", – обіцяє меценат.

Українські Національні Новини

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