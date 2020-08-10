Бизнесмен и меценат Александр Гринько возобновит работу детского оздоровительного лагеря "Огонек"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Известный харьковский бизнесмен и меценат Александр Гринько планирует сохранить и восстановить работу детского оздоровительного лагеря "Огонек" в Дергачевском районе Харьковской области, сообщает УНН.
Как сообщалось ранее в СМИ, детский оздоровительный лагерь "Огонек" в 2018 году стал объектом рейдерской атаки и был разрушен злоумышленниками.
По словам Александра Гринько, соответствующие ремонтно-восстановительные работы будут начаты сразу после окончания всех судебных споров с заказчиками рейдерской атаки.
"Этот детский оздоровительный лагерь будет полностью модернизирован и восстановлен. При этом, будет сохранен его рекреационно-оздоровительный и детско-юношеский профиль", - обещает меценат.