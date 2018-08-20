Бізнес у Ірландії закликав уряд знизити акцизи на алкоголь

Представники ірландської індустрії алкогольних напоїв вимагають зниження акцизів, щоб зменшити негативні наслідки Brexit.

"Brexit і подальша девальвація стерлінга приведуть до зниження витрат з боку британських туристів. Англійці - найбільший туристичний ринок для ірландців. Після Brexit жителі Великої Британії стануть менше витрачати, приїжджаючи до Ірландії. У зв'язку з цим ціни на алкоголь потрібно переглянути, а зниження акцизів допоможе ірландським підприємцям це зробити, не завдаючи значного збитку своєму бізнесу", - заявила голова ірландської Торгової Ради (DIGI) Розмарі Гарт.

Відзначається, що акцизи на алкоголь в Ірландії - другі за величиною в Європі, після Фінляндії.

"Скорочуючи акцизи, уряд не лише винагородить споживачів, але і допоможе захищати виробників, роздрібних торговців і інших підприємців Ірландії від гірших наслідків економічної невизначеності", - додала пані Гарт.

Нагадаємо, раніше зниження акцизів на алкоголь зажадали в Естонії. Основною причиною такої вимоги з боку споживачів стали високі ціни на спиртне і розвиток алкогольного туризму до Латвії.

Відзначимо, що в Україні спостерігається схожа ситуація. Акцизи на алкогольну продукцію ростуть протягом останніх кількох років. Відбувається це на тлі падіння купівельної спроможності українців і як наслідок - активного розвитку тіньового сегмента.

Легальні виробники алкоголю б'ють на сполох. Акцентують на тому, що зростання акцизів не може відбуватися у відриві від реалій ринку.

"Легальне виробництво спиртних напоїв падає. За підсумками 2017 року ми констатували скорочення обсягів офіційної горілки мінімум на 20%. Якщо подивитися на проміжок часу у три роки, то обсяги виробництва горілки впали у півтора рази.

На цьому тлі у нас дорожчає спирт, і останні шість років ростуть акцизи на алкогольну продукцію, які, в свою чергу, не дають ніякого позитивного фіскального ефекту.

Як результат, ринок почав просто йти у тінь. І, на жаль, ніхто так і не спробував зупинити цей процес комплексними урядовими рішеннями", - зазначила з цього приводу голова ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.