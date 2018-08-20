Бізнес у Ірландії закликав уряд знизити акцизи на алкоголь

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11543 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 25972 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 41121 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 52861 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 86266 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68393 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80164 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94484 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87563 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181914 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7м/с
54%
Популярнi новини

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 11244 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 5698 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 4802 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 9830 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 10108 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 41121 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181914 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337264 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271238 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2978 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4140 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 52863 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19217 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24369 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Бізнес у Ірландії закликав уряд знизити акцизи на алкоголь

Київ • УНН

 • 7899 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ірландська алкогольна промисловість закликала уряд знизити акцизи на алкоголь, передає УНН з посиланням на Irish Times.

Бізнес у Ірландії закликав уряд знизити акцизи на алкоголь

Представники ірландської індустрії алкогольних напоїв вимагають зниження акцизів, щоб зменшити негативні наслідки Brexit.

"Brexit і подальша девальвація стерлінга приведуть до зниження витрат з боку британських туристів. Англійці - найбільший туристичний ринок для ірландців. Після Brexit жителі Великої Британії стануть менше витрачати, приїжджаючи до Ірландії. У зв'язку з цим ціни на алкоголь потрібно переглянути, а зниження акцизів допоможе ірландським підприємцям це зробити, не завдаючи значного збитку своєму бізнесу", - заявила голова ірландської Торгової Ради (DIGI) Розмарі Гарт.

Відзначається, що акцизи на алкоголь в Ірландії - другі за величиною в Європі, після Фінляндії.

"Скорочуючи акцизи, уряд не лише винагородить споживачів, але і допоможе захищати виробників, роздрібних торговців і інших підприємців Ірландії від гірших наслідків економічної невизначеності", - додала пані Гарт.

Нагадаємо, раніше зниження акцизів на алкоголь зажадали в Естонії. Основною причиною такої вимоги з боку споживачів стали високі ціни на спиртне і розвиток алкогольного туризму до Латвії.

Відзначимо, що в Україні спостерігається схожа ситуація. Акцизи на алкогольну продукцію ростуть протягом останніх кількох років. Відбувається це на тлі падіння купівельної спроможності українців і як наслідок - активного розвитку тіньового сегмента.

Легальні виробники алкоголю б'ють на сполох. Акцентують на тому, що зростання акцизів не може відбуватися у відриві від реалій ринку.

"Легальне виробництво спиртних напоїв падає. За підсумками 2017 року ми констатували скорочення обсягів офіційної горілки мінімум на 20%. Якщо подивитися на проміжок часу у три роки, то обсяги виробництва горілки впали у півтора рази.

На цьому тлі у нас дорожчає спирт, і останні шість років ростуть акцизи на алкогольну продукцію, які, в свою чергу, не дають ніякого позитивного фіскального ефекту.

Як результат, ринок почав просто йти у тінь. І, на жаль, ніхто так і не спробував зупинити цей процес комплексними урядовими рішеннями", - зазначила з цього приводу голова ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,865.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,656.05