Бизнес в Ирландии призвал правительство снизить акцизы на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Ирландская алкогольная промышленность призвала правительство снизить акцизы на алкоголь, передает УНН со ссылкой на Irish Times.
Представители ирландской индустрии алкогольных напитков требуют снижения акцизов, чтобы уменьшить негативные последствия Brexit.
"Brexit и дальнейшая девальвация стерлинга приведут к снижению расходов со стороны британских туристов. Англичане - самый большой туристический рынок для ирландцев. После Brexit жители Великобритании станут меньше тратиться, приезжая в Ирландию. В связи с этим цены на алкоголь нужно пересмотреть, а снижение акцизов поможет ирландским предпринимателям это сделать, не нанося весомый ущерб своему бизнесу", - заявила председатель ирландского Торгового Совета (DIGI) Розмари Гарт.
Отмечается, что акцизы на алкоголь в Ирландии - вторые по величине в Европе, после Финляндии.
"Сокращая акцизы, правительство не только вознаградит потребителей, но и поможет защищать производителей, розничных торговцев и других предпринимателей Ирландии от худших последствий экономической неопределенности", - добавила г-жа Гарт.
Напомним, ранее снижения акцизов на алкоголь потребовали в Эстонии. Основной причиной такого требования со стороны потребителей стали высокие цены на спиртное и развитие алкогольного туризма в Латвию.
Отметим, что в Украине наблюдается схожая ситуация. Акцизы на алкогольную продукцию растут на протяжении последних нескольких лет. Происходит это на фоне падения покупательской способности украинцев и как следствие - активном развитии теневого сегмента.
Легальные производители алкоголя бьют тревогу. Акцентируют на том, что рост акцизов не может происходить в отрыве от реалий рынка.
"Легальное производство спиртных напитков падает. По итогам 2017 года мы констатировали сокращение объемов официальной водки минимум на 20%. Если посмотреть на промежуток времени в три года, то объемы производства водки упали в полтора раза.
На этом фоне у нас дорожает спирт, и последние шесть лет растут акцизы на алкогольную продукцию, которые, в свою очередь, не дают никакого положительного фискального эффекта.
Как результат, рынок начал просто уходить в тень. И, к сожалению, никто так и не попытался остановить этот процесс комплексными правительственными решениями”, - отметила по этому поводу глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.