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Бизнес в Ирландии призвал правительство снизить акцизы на алкоголь

Киев • УНН

 • 7899 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Ирландская алкогольная промышленность призвала правительство снизить акцизы на алкоголь, передает УНН со ссылкой на Irish Times.

Бизнес в Ирландии призвал правительство снизить акцизы на алкоголь

Представители ирландской индустрии алкогольных напитков требуют снижения акцизов, чтобы уменьшить негативные последствия Brexit.

"Brexit и дальнейшая девальвация стерлинга приведут к снижению расходов со стороны британских туристов. Англичане - самый большой туристический рынок для ирландцев. После Brexit жители Великобритании станут меньше тратиться, приезжая в Ирландию. В связи с этим цены на алкоголь нужно пересмотреть, а снижение акцизов поможет ирландским предпринимателям это сделать, не нанося весомый ущерб своему бизнесу", - заявила председатель ирландского Торгового Совета (DIGI) Розмари Гарт.

Отмечается, что акцизы на алкоголь в Ирландии - вторые по величине в Европе, после Финляндии.

"Сокращая акцизы, правительство не только вознаградит потребителей, но и поможет защищать производителей, розничных торговцев и других предпринимателей Ирландии от худших последствий экономической неопределенности", - добавила г-жа Гарт.

Напомним, ранее снижения акцизов на алкоголь потребовали в Эстонии. Основной причиной такого требования со стороны потребителей стали высокие цены на спиртное и развитие алкогольного туризма в Латвию.

Отметим, что в Украине наблюдается схожая ситуация. Акцизы на алкогольную продукцию растут на протяжении последних нескольких лет. Происходит это на фоне падения покупательской способности украинцев и как следствие - активном развитии теневого сегмента.

Легальные производители алкоголя бьют тревогу. Акцентируют на том, что рост акцизов не может происходить в отрыве от реалий рынка.

"Легальное производство спиртных напитков падает. По итогам 2017 года мы констатировали сокращение объемов официальной водки минимум на 20%. Если посмотреть на промежуток времени в три года, то объемы производства водки упали в полтора раза.

На этом фоне у нас дорожает спирт, и последние шесть лет растут акцизы на алкогольную продукцию, которые, в свою очередь, не дают никакого положительного фискального эффекта.

Как результат, рынок начал просто уходить в тень. И, к сожалению, никто так и не попытался остановить этот процесс комплексными правительственными решениями”, - отметила по этому поводу глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина. 

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