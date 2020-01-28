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Бізнес-тренери, гідропоніки та IT-шники: центр зайнятості назвав топ-професії майбутнього

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У майбутньому на ринку праці в Україні будуть затребувані спеціалісти IT-сфери, агрокібернетики, гідропоніки, бізнес-тренери та інші. Про це у відповідь на запит кореспондента УНН повідомили в Державному центрі зайнятості Міністерства соціальної політики України.

Бізнес-тренери, гідропоніки та IT-шники: центр зайнятості назвав топ-професії майбутнього

“Ринок праці перебуває під постійним впливом соціально-економічних науково-технічних, політичних та інших факторів. Отже, вже зараз можна стверджувати, що в майбутньому будуть затребувані спеціалісти IT-сфери, агрокібернетики, селекціонери, гідропоніки, фахівці з наномедицини, біохіміки, генетики, урбаніст-екологи, фінансові аналітики, антикризові менеджери, управлінці зі зв’язків з інвесторами, бізнес-тренери”, — йдеться у відповіді на запит.

Також вказано, що в майбутньому будуть затребувані проектувальники та оператори роботів, оператори безпілотних апаратів, сервісні інженери з робототехніки.

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“Зростатиме попит на фрілансерів (програмістів, дизайнерів, аналітиків, коректорів, художників, фотографів, копірайтерів, журналістів, адміністраторів соцмереж, онлайн-консультантів, інтерв’юерів, менеджерів Call-центрів”, — вказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель вважає, що діти шахтарів мають шукати себе в іншій сфері діяльності, ніж батьки, адже видобуток вугілля має з часом піти в минуле.

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