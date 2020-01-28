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Бизнес-тренеры, гидропоники и IT-шники: центр занятости назвал топ-профессии будущего

Киев • УНН

 • 45416 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В будущем на рынке труда в Украине будут востребованы специалисты IT-сферы, агрокибернетикы, гидропоники, бизнес-тренеры и другие. Об этом в ответ на запрос корреспондента УНН сообщили в Государственном центре занятости Министерства социальной политики Украины.

Бизнес-тренеры, гидропоники и IT-шники: центр занятости назвал топ-профессии будущего

"Рынок труда находится под постоянным воздействием социально-экономических научно-технических, политических и других факторов. Итак, уже сейчас можно утверждать, что в будущем будут востребованы специалисты IT-сферы, агрокибернетикы, селекционеры, гидропоники, специалисты по наномедицине, биохимики, генетики, урбанист-экологи, финансовые аналитики, антикризисные менеджеры, управленцы по связям с инвесторами, бизнес -тренеры", - говорится в ответе на запрос.

Также указано, что в будущем будут востребованы проектировщики и операторы роботов, операторы беспилотных аппаратов, сервисные инженеры по робототехнике.

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"Будет расти спрос на фрилансеров (программистов, дизайнеров, аналитиков, корректоров, художников, фотографов, копирайтеров, журналистов, администраторов соцсетей, онлайн-консультантов, интервьюеров, менеджеров Call-центров", - указано в ответе на запрос.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель считает, что дети шахтеров должны искать себя в другой сфере деятельности, чем родители, ведь добыча угля должна со временем уйти в прошлое.

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