Бізнес, що підтримує культуру: директор Фонду “МХП-Громаді” поділилася досвідом на форумі “Креативна Україна”

МХП — одна з перших компаній в Україні, яка почала впроваджувати програми корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Інструментом здійснення корпоративно-соціальної відповідальності холдингу МХП є Фонд “МХП-Громаді”. Сьогодні участь у проектах компанії беруть органи самоврядування, громадські організації, підприємці, а також активні представники громад у місцях присутності підприємств холдингу, які зацікавлені змінити життя на краще.

“МХП багато взаємодіє з громадськістю на територіях, де розташовані виробничі потужності компанії, інвестує в розвиток населення, сприяє позитивним змінам всередині громад. Місія Фонду — розвивати громади, організовувати населення задля вирішення культурних, соціальних, економічних та екологічних проблем в селах та маленьких містечках. Для нас дуже важливо розвивати культурну складову в тій місцевості, де розташовані потужності МХП, щоб там хотілось залишатись жити та насолоджуватись життям” — зазначила директор Фонду.

Під час виступу Волочай також презентувала проекти, які було реалізовано за підтримки Фонду протягом 2021 року, зокрема: “Крутий Заміс”, “Кіно просто неба”, “ШеФест” та “ОпераФест Тульчин”.

МХП створює умови для комфортного життя людей. Лише за 2020 рік компанія направила на програми КСВ близько 200 млн грн, і ці інвестиції постійно зростають, наголосили в МХП.