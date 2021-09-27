Бізнес, що підтримує культуру: директор Фонду “МХП-Громаді” поділилася досвідом на форумі “Креативна Україна”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. 23-24 вересня відбувся V міжнародний форум “Креативна Україна” — найбільша у Східній Європі платформа, яка збирає політиків та експертів для обговорення формування державної політики у сфері креативних індустрій. Директор Фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай взяла участь у панельній дискусії Українського культурного фонду “Business Culture Hub: бізнес, що підтримує культуру інвестицій у майбутнє”, де поділилась досвідом реалізації спільних проектів між представниками органів влади та бізнесу, співпраці з міжнародними організаціями, іншими фондами, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
МХП — одна з перших компаній в Україні, яка почала впроваджувати програми корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Інструментом здійснення корпоративно-соціальної відповідальності холдингу МХП є Фонд “МХП-Громаді”. Сьогодні участь у проектах компанії беруть органи самоврядування, громадські організації, підприємці, а також активні представники громад у місцях присутності підприємств холдингу, які зацікавлені змінити життя на краще.
“МХП багато взаємодіє з громадськістю на територіях, де розташовані виробничі потужності компанії, інвестує в розвиток населення, сприяє позитивним змінам всередині громад. Місія Фонду — розвивати громади, організовувати населення задля вирішення культурних, соціальних, економічних та екологічних проблем в селах та маленьких містечках. Для нас дуже важливо розвивати культурну складову в тій місцевості, де розташовані потужності МХП, щоб там хотілось залишатись жити та насолоджуватись життям” — зазначила директор Фонду.
Під час виступу Волочай також презентувала проекти, які було реалізовано за підтримки Фонду протягом 2021 року, зокрема: “Крутий Заміс”, “Кіно просто неба”, “ШеФест” та “ОпераФест Тульчин”.
МХП створює умови для комфортного життя людей. Лише за 2020 рік компанія направила на програми КСВ близько 200 млн грн, і ці інвестиції постійно зростають, наголосили в МХП.