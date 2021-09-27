Бизнес, поддерживающий культуру: директор Фонда "МХП-Общине" поделилась опытом на форуме "Креативная Украина"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. 23-24 сентября состоялся V международный форум "Креативная Украинв" - крупнейшая в Восточной Европе платформа, которая собирает политиков и экспертов для обсуждения формирования государственной политики в сфере креативных индустрий. Директор Фонда "МХП-Общине" Татьяна Волочай приняла участие в панельной дискуссии Украинского культурного фонда "Business Culture Hub: бизнес, поддерживающий культуру инвестиций в будущее", где поделилась опытом реализации совместных проектов между представителями органов власти и бизнеса, сотрудничества с международными организациями, другими фондами, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
МХП - одна из первых компаний в Украине, которая начала внедрять программы корпоративной социальной ответственности (КСО). Инструментом осуществления корпоративно-социальной ответственности холдинга МХП является Фонд "МХП-Общине". Сегодня участие в проектах компании принимают органы самоуправления, общественные организации, предприниматели, а также активные представители общин в местах присутствия предприятий холдинга, которые заинтересованы изменить жизнь к лучшему.
"МХП много взаимодействует с общественностью на территориях, где расположены производственные мощности компании, инвестирует в развитие населения, способствует позитивным изменениям внутри общин. Миссия Фонда - развивать общины, организовывать население для решения культурных, социальных, экономических и экологических проблем в селах и маленьких городках. Для нас очень важно развивать культурную составляющую в той местности, где расположены мощности МХП, чтобы там хотелось оставаться жить и наслаждаться жизнью", - отметила директор Фонда.
Во время выступления Волочай также представила проекты, которые были реализованы при поддержке Фонда в течение 2021 года, в частности: "Крутой Замес", "Кино под открытым небом", "ШеФест" и "ОпераФест Тульчин".
МХП создает условия для комфортной жизни людей. Лишь в 2020 году компания направила на программы КСО около 200 млн грн, и эти инвестиции постоянно растут, отметили в МХП.