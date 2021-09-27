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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113932 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126813 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110810 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109484 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Эксклюзив
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Бизнес, поддерживающий культуру: директор Фонда "МХП-Общине" поделилась опытом на форуме "Креативная Украина"

Бизнес, поддерживающий культуру: директор Фонда "МХП-Общине" поделилась опытом на форуме "Креативная Украина"

Киев  •  УНН

 • 17084 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. 23-24 сентября состоялся V международный форум "Креативная Украинв" - крупнейшая в Восточной Европе платформа, которая собирает политиков и экспертов для обсуждения формирования государственной политики в сфере креативных индустрий. Директор Фонда "МХП-Общине" Татьяна Волочай приняла участие в панельной дискуссии Украинского культурного фонда "Business Culture Hub: бизнес, поддерживающий культуру инвестиций в будущее", где поделилась опытом реализации совместных проектов между представителями органов власти и бизнеса, сотрудничества с международными организациями, другими фондами, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

МХП - одна из первых компаний в Украине, которая начала внедрять программы корпоративной социальной ответственности (КСО). Инструментом осуществления корпоративно-социальной ответственности холдинга МХП является Фонд "МХП-Общине". Сегодня участие в проектах компании принимают органы самоуправления, общественные организации, предприниматели, а также активные представители общин в местах присутствия предприятий холдинга, которые заинтересованы изменить жизнь к лучшему.

"МХП много взаимодействует с общественностью на территориях, где расположены производственные мощности компании, инвестирует в развитие населения, способствует позитивным изменениям внутри общин. Миссия Фонда - развивать общины, организовывать население для решения культурных, социальных, экономических и экологических проблем в селах и маленьких городках. Для нас очень важно развивать культурную составляющую в той местности, где расположены мощности МХП, чтобы там хотелось оставаться жить и наслаждаться жизнью", - отметила директор Фонда.

Во время выступления Волочай также представила проекты, которые были реализованы при поддержке Фонда в течение 2021 года, в частности: "Крутой Замес", "Кино под открытым небом", "ШеФест" и "ОпераФест Тульчин".

МХП создает условия для комфортной жизни людей. Лишь в 2020 году компания направила на программы КСО около 200 млн грн, и эти инвестиции постоянно растут, отметили в МХП.

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