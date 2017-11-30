Бізнес підтримав впровадження депозитної системи збору відходів у Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Два великих супермаркету Британії Co-operative Food і Iceland Foods виступили за впровадження депозитної (заставної) системи збору тари в країні. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.
Представники торговельних точок заявили, що впровадження заставної системи збору тари допоможе скоротити кількість відходів і очистити острів від сміття.
"Кожну хвилину в наші океани потрапляє колосальна кількість пластикових відходів. В рамках дії депозитної системи збору тари в Норвегії збирають близько 96% тари. В Британії повинна терміново з'явитися така ж система", - прокоментував представник компанії Iceland Foods Річард Волкер.
"Кооператив виступає за створення схеми повернення вкладів, яка збільшить загальну рециркуляцію упаковки і значно зменшить кількість сміття і, що важливо, допоможе боротися з забрудненням морського середовища", - заявив виконавчий директор Co-operative Food Джо Уайтфилд.
У Greenpeace відреагували на заяви британських торгових мереж. У природоохоронній організації вважають, що інші представники бізнесу повинні наслідувати приклад.
Грінпіс привітав цей крок, заявивши, що настав час, щоб інші компанії наслідували цей приклад Co-operative Food і Iceland Foods.
Нагадаємо, багато європейських країн вирішують проблему накопичення тари за допомогою депозитної (заставної) системи збору тари. Вона діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.
Українські нардепи пропонують перейняти успішний досвід європейських країн. У ВР зареєстрований законопроект №5614 "Про систему збору та утилізації тари", однак він досі так і залишається не розглянутим.
У той же час переймати європейський підхід по збору тари взялися в Білорусі. І рухаються вони значно швидше, плануючи реалізувати систему вже 2020 році.
Довідка УНН: принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат - він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.