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Бизнес поддержал внедрение депозитной системы сбора отходов в Британии

Бизнес поддержал внедрение депозитной системы сбора отходов в Британии

Киев  •  УНН

 • 8152 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Два крупных супермаркета Британии Co-operative Food и Iceland Foods выступили за внедрение депозитной (залоговой) системы сбора тары в стране. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Представители торговых точек заявили, что внедрение залоговой системы сбора тары поможет сократить количество отходов и очистить остров от мусора.

"Каждую минуту в наши океаны попадает колоссальное количество пластиковых отходов. В рамках действия депозитной системы сбора тары в Норвегии собирают порядка 96% тары. В Британии должна срочно появиться такая же система", - прокомментировал представитель компании Iceland Foods Ричард Волкер.

"Кооператив выступает за создание схемы возврата вкладов, которая увеличит общую рециркуляцию упаковки и значительно уменьшит количество мусора и, что важно, поможет бороться с загрязнением морской среды", - заявил исполнительный директор Co-operative Food Джо Уайтфилд.

В Greenpeace отреагировали на заявления британских торговых сетей. В природоохранной организации считают, что другие представители бизнеса должны последовать примеру.

Гринпис приветствовал этот шаг, заявив, что настало время, чтобы другие компании последовали этому примеру Co-operative Food и Iceland Foods.

Напомним, многие европейские страны решают проблему накопления тары с помощью депозитной (залоговой) системы сбора тары. Она действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Украинские нардепы предлагают перенять успешный опыт европейских стран. В ВР зарегистрирован законопроект №5614 "О системе сбора и утилизации тары", однако он до сих пор так и остается не рассмотренным.

В то же время перенимать европейский подход по сбору тары взялись в Беларуси. И двигаются они значительно быстрее, планируя реализовать систему уже 2020 году.

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

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