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Бізнес на коронавірусі: Журналісти та блогери розкритикували клініку Пальчевського за тести по 16 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні медіа, блогери і користувачі соцмереж розкритикували власника клініки Eurolab, телеведучого Андрія Пальчевського за фінансові спекуляції і заробіток на паніці навколо коронавируса.

Як раніше повідомлялося, Eurolab єдина приватна клініка в Україні, яка закупила тести на Сovid-19. Пацієнтам пропонують два тести: експрес-тест за 1500 грн і основний за 16 тисяч грн (більше 500 євро). При цьому роздрібна вартість експрес-тестів на ринку - 300-400 грн, а основного - близько 60 євро. Принаймні, стільки він коштує в Німеччині.

"Пальчевський завіз тести і, користуючись монопольним становищем, накрутив вартість основного в 9 разів:" бідні "німці платять за такий 60 євро," багаті "українці - 500 євро. Вам страшно? Ви боїтеся коронавируса? Боїтеся, що до смерті заразите всіх своїх родичів і все разом помрете? Тоді з вас 1500 грн, але якщо хочете, щоб тест був точним, то давайте 520 євро! І це ж той Пальчевський, який ходить по ефірах ТБ-каналів і вчить телеглядачів життя, мріє про крісло мера ", - пише блогер Сергій Наумович.

Зі свого боку журналіст видання "Новий час" Дмитро Бобрицький повідомив , що клініка не просто продає тести втридорога, а й вводить клієнтів в оману щодо їх ефективності.

"На сайті Євролаб вказується, що експрес-тест виявляє саме СОVID-19. Однак з відкритих джерел відомо, що "експрес-тест" здатний діагностувати новий коронавірус тільки по опосередкованих показниках і не може виявити саме новий СОVID-19 на першому тижні інфікування. По суті, зараз відбувається обман потенційних пацієнтів, принаймні на сайті! ", - пише Добрицький.

Він також припустив, що клініка, цілком ймовірно, замовляє рекламу тестів у інстаграм-блогерів Сабіни Мусіної і Ксюши Манекен. Реклама і паніка подіяли. "Закуплені тести Євролаб розійшлися, як гарячі пиріжки. Їх "більше немає", а будуть тільки в п'ятницю і ціна, напевно, зросте - "Багато людей телефонують?", "Так!" - сказала дівчина-оператор з клініки ", - пише журналіст.

Дмитро Бобрицький також заявив, що можливі санкції Кабміну або Антимонопольного комітету проти Євролаб Андрій Пальчевський буде позиціонувати як політичний тиск, оскільки сам Пальчевський "нині нам противником Зеленського".

"Дивіться красу гри. 1. Записує жорсткі відеоблог, збирає тисячі лайків, де критикує владу і дії, спрямовані на боротьбу з коронавірусів, звертається до президента фамільярно "Вова, Володя", 2. Обвинуватив одного Зе, главу комітету ВРУ Радуцького в заробітку на масках. Ага: атакував першим. Тепер будь-які санкції для Євролаб можна буде розцінити, як політичний тиск ", - пише журналіст.

Політика Євролаб обурила і простих користувачів фейсбук. На їхню думку, після таких спекуляцій Пальчевський повинен відмовитися від політичних амбіцій.

При цьому ЗМІ та соцмережі наводять приклади соціально відповідального бізнесу, який допомагає медустановам впоратися з насувається епідемією. Наприклад, "Нова пошта" витратила 25 млн грн на маски і медобладнання для лікарень Полтавщини. Порт ТІС в Одесі вже закупив 2 ШВЛ для місцевої інфекційної лікарні та експрес-тести для обласної. Ще 9 ШВЛ для України купили бізнесмени Олег Горохівський, Євген Черняк, Андрій Федорів та Володимир Яценко. До їх ініціативи приєдналися і інші, включаючи топ-менеджмент Ощадбанку, Work.ua і тд. Фармацевтична компанія "Дарниця" і фонд Zagoriy Foundation передали 3 апарати ШВЛ Київської лікарні швидкої допомоги. Епіцентр заявив про готовність витрачати на медобладнання та засоби захисту 1% від обороту компанії.

"Поки хтось із бізнесменів допомагає державі з логістикою, шукає гроші на ШВЛ - інші гребуть баблішко, що не моргаючи оком і вибудовують медійну захист від будь-яких претензій. # ганьба # коронавіруснебізнес ", - прокоментував Бобрицький.

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