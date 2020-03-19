Бизнес на коронавирусе: Журналисты и блогеры раскритиковали клинику Пальчевского за тесты по 16 тысяч гривен

Как ранее сообщалось, Eurolab единственная частная клиника в Украине, которая закупила тесты на Сovid-19. Пациентам предлагают два теста: экспресс-тест за 1500 грн и основной за 16 тысяч грн (более 500 евро). При этом розничная стоимость экспресс-тестов на рынке — 300-400 грн, а основного — порядка 60 евро. По крайней мере, столько он стоит в Германии.

“Пальчевский завез тесты и, пользуясь монопольным положением, взвинтил стоимость основного в 9 раз: „бедные“ немцы платят за такой 60 евро, „богатые“ украинцы — 500 евро. Вам страшно? Вы боитесь коронавируса? Боитесь, что до смерти заразите всех своих родственников и все вместе умрёте? Тогда с вас 1500 грн, но если хотите, чтобы тест был точным, то давайте 520 евро! И это же тот Пальчевский, который ходит по эфирам ТВ-каналов и учит телезрителей жизни, мечтает о кресле мэра”, — пишет блогер Сергей Наумович.

Со своей стороны журналист издания “Новое время” Дмитрий Бобрицкий сообщил, что клиника не просто продает тесты втридорога, но и вводит клиентов в заблуждение относительно их эффективности.

“На сайте Евролаба указывается, что экспресс-тест выявляет именно СОVID-19. Однако из открытых источников известно, что „экспресс-тест“ способен диагностировать новый коронавирус только по опосредованных показателях и не может выявить именно новый СОVID-19 на первой неделе инфицирования. По сути, сейчас происходит обман потенциальных пациентов, по крайней мере на сайте!”, — пишет Бобрицкий.

Он также предположил, что клиника, по всей вероятности, заказывает рекламу тестов у инстаграм-блогеров Сабины Мусиной и Ксюши Манекен. Реклама и паника подействовали. “Закупленные тесты Евролабом разошлись, как горячие пирожки. Их „больше нет“, а будут только в пятницу и цена, наверное, вырастет — „Много людей звонят?“, „Да!“ — сказала девушка-оператор из клиники”, — пишет журналист.

Дмитрий Бобрицкий также заявил, что возможные санкции Кабмина или Антимонопольного комитета против Евролаба Андрей Пальчевский будет позиционировать как политическое давление, поскольку сам Пальчевский “ныне сделался противником Зеленского”.

“Смотрите красоту игры. 1. Записывает жесткие видеоблоги, собирает тысячи лайков, где критикует власть и действия, направленные на борьбу с коронавирусом, обращается к президенту фамильярно „Вова, Володя“, 2. Обвинил друга Зе, главу комитета ВРУ Радуцкого в заработке на масках. Ага: атаковал первым. Теперь любые санкции для Евролаба можно будет расценить, как политическое давление”, — пишет журналист.

Политика Евролаба возмутила и простых пользователей фейсбук. По их мнению, после таких спекуляций Пальчевский должен отказаться от политических амбиций.

При этом СМИ и соцсети приводят примеры социально ответственного бизнеса, который помогает медучреждениям справиться с надвигающейся эпидемией. Например, “Новая почта” потратила 25 млн грн на маски и медоборудование для больниц Полтавщины. Порт ТИС в Одессе уже закупил 2 ИВЛ для местной инфекционной больницы и экспресс-тесты для областной. Еще 9 ИВЛ для Украины купили бизнесмены Олег Гороховский, Евгений Черняк, Андрей Федорив и Владимир Яценко. К их инициативе присоединились и другие, включая топ-менеджмент Ощадбанка, Work.ua и тд. Фармацевтическая компания “Дарница” и фонд Zagoriy Foundation передали 3 аппарата ИВЛ Киевской больнице скорой помощи. Эпицентр заявил о готовности тратить на медоборудование и средства защиты 1% от оборота компании.

“Пока кто-то из бизнесменов помогает государству с логистикой, ищет деньги на ИВЛ — другие гребут баблишко, не моргая глазом и выстраивают медийную защиту от любых претензий. #ганьба #коронавіруснебізнес”, — прокомментировал Бобрицкий.