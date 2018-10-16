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Бізнес Литви нарікає на падіння продажів алкоголю

Бізнес Литви нарікає на падіння продажів алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Литовські торгові мережі повідомили про скорочення кількості проданого спиртного, передає УНН з посиланням на Baltnews.

Зокрема, компанія Maxima повідомила, що за літо 2018 року їхні магазини продали на 10% менше алкоголю, ніж за літо 2017 року.

"Також скоротилася кількість продажів вина (на 10% менше), міцного алкоголю (на 7%), пива (на 5%). Однак зріс продаж слабоалкогольних напоїв - сидру і коктейлів - на 4%", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Maxima стверджують, що литовці стали частіше віддавати перевагу безалкогольним напоям.

У той же час за даними компанії Nielsen, яка займається дослідженнями у країнах Балтії, продаж пива скоротився на 1,6%, міцного алкоголю - на 8,2%.

"Не знизилися лише продажі віскі і рому, з яких і виробляють коктейлі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, падіння продажів легального алкоголю спостерігається вже кілька років поспіль.

Офіційний ринок горілки щорічно скорочується приблизно на 20%.

За даними експертів, відбувається це через завищені акцизи на алкогольні товари, які не відповідають купівельній спроможності українців. Таким чином, споживач все частіше віддає перевагу більш дешевим контрафактним напоям, що, своєю чергою, стимулює розвиток тіньового алкогольного ринку в країні.

Тим часом, уряд України ініціював чергове підвищення акцизів на алкоголь на 9%. Відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада.

Відзначимо, що представники алкогольного сектора переконані у тому, що вітчизняні регулятори не зацікавлені у розвитку легального горілчаного ринку.

Також нагадаємо, раніше журналіст Олександр Дубінський заявив, що за право торгувати "лівою" горілкою тіньовики платять представникам влади по 1 долару з проданого літра.

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