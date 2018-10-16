Бизнес Литвы сетует на падение продаж алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Литовские торговые сети сообщили о сокращении количества покупаемого спиртного, передает УНН со ссылкой на Baltnews.
В частности, компания Maxima сообщила, что за лето 2018 года их магазины продали на 10% меньше алкоголя, чем за лето 2017 года.
"Также сократилось количество продаж вина (на 10% меньше), крепкого алкоголя (на 7%), пива (на 5%). Однако выросли продажи слабоалкогольных напитков – сидра и коктейлей – на 4%", - говорится в сообщении.
При этом в Maxima утверждают, что литовцы стали чаще отдавать предпочтение безалкогольным напиткам.
В то же время по данным компании Nielsen, которая занимается исследованиями в странах Балтии, продажи пива сократились на 1,6%, крепкого алкоголя – на 8,2%.
"Не снизились только продажи виски и рома, из которых и производят коктейли", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщалось ранее, падение продаж легального алкоголя наблюдается уже несколько лет подряд.
Официальный рынок водки ежегодно сокращается примерно на 20%.
По данным экспертов, происходит это из-за завышенных акцизов на алкогольные товары, не соответствующих покупательной способности украинцев. Таким образом, потребитель все чаще отдает предпочтение более дешевым контрафактным напиткам, что, в свою очередь, стимулирует развитие теневого алкогольного рынка в стране.
Тем временем, правительство Украины инициировало очередное повышение акцизов на алкоголь на 9%. Соответствующий законопроект должна рассмотреть Верховная Рада.
Отметим, что представители алкогольного сектора убеждены в том, что отечественные регуляторы не заинтересованы в развитии легального водочного рынка.
Также напомним, ранее журналист Александр Дубинский заявил, что за право торговать "левой" водкой теневики платят представителям власти по 1 доллару с проданного литра.