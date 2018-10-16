Бизнес Литвы сетует на падение продаж алкоголя

В частности, компания Maxima сообщила, что за лето 2018 года их магазины продали на 10% меньше алкоголя, чем за лето 2017 года.

"Также сократилось количество продаж вина (на 10% меньше), крепкого алкоголя (на 7%), пива (на 5%). Однако выросли продажи слабоалкогольных напитков – сидра и коктейлей – на 4%", - говорится в сообщении.

При этом в Maxima утверждают, что литовцы стали чаще отдавать предпочтение безалкогольным напиткам.

В то же время по данным компании Nielsen, которая занимается исследованиями в странах Балтии, продажи пива сократились на 1,6%, крепкого алкоголя – на 8,2%.

"Не снизились только продажи виски и рома, из которых и производят коктейли", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось ранее, падение продаж легального алкоголя наблюдается уже несколько лет подряд.

Официальный рынок водки ежегодно сокращается примерно на 20%.

По данным экспертов, происходит это из-за завышенных акцизов на алкогольные товары, не соответствующих покупательной способности украинцев. Таким образом, потребитель все чаще отдает предпочтение более дешевым контрафактным напиткам, что, в свою очередь, стимулирует развитие теневого алкогольного рынка в стране.

Тем временем, правительство Украины инициировало очередное повышение акцизов на алкоголь на 9%. Соответствующий законопроект должна рассмотреть Верховная Рада.

Отметим, что представители алкогольного сектора убеждены в том, что отечественные регуляторы не заинтересованы в развитии легального водочного рынка.

Также напомним, ранее журналист Александр Дубинский заявил, что за право торговать "левой" водкой теневики платят представителям власти по 1 доллару с проданного литра.