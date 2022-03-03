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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом 3-х років

Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом 3-х років

Київ • УНН

 • 342501 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Українські біженці матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій. Про це УНН пише з посиланням на МВС.

Деталі

Після того, як тиждень тому Росія почала жорстоку атаку, майже 875 000 людей вимушені були полишити свої домівки в Україні.

Понад половина (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 000 - до Угорщини, 67 000 до Словаччини, 45 000 до Румунії та 79 000 до Молдови, яка не входить до ЄС.

ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС, але ця безпрецедентна зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус після закінчення цього терміну.

Українські Національні Новини

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