Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение 3-х лет

Детали

После того, как неделю назад Россия начала жестокую атаку, почти 875 000 человек вынуждены были покинуть свои дома в Украине.

Более половины (454 тыс.) выехали в Польшу, 116 000 - в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову, которая не входит в ЕС.

ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт продлится долго, или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.

Граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока.