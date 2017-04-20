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Бійці АТО в Дніпрі створили "військове таксі"

Бійці АТО в Дніпрі створили "військове таксі"

Київ • УНН

 • 9805 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Бійці АТО в Дніпрі та волонтери сіли за кермо таксі, аби заробити грошей на позашляховик для 74-го розвідбатальйону. Про це розповів радник голови ДніпроОДА з питань демобілізованих учасників АТО Іван Начовний, передає УНН.

“Військове таксі” курсуватиме у Дніпрі три дні, до 22 квітня включно. Замовлення містян прийматимуть учасники АТО та відомі волонтери. Викликати “військове” таксі можна через інтернет-сервіс. Потрібно лише у графі “деталі замовлення” вказати хештег акції #WarTaxi. Всі зароблені кошти підуть на придбання автівки для фронту.

У вересні акцію вже провели у Києві, потім незвичне таксі курсувало Львовом. Зібрані на замовленнях кошти також витратили на придбання машин для військових.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Соціальне таксі для маломобільних людей розпочало працювати в Дніпрі

Наступна акція відбудеться, скоріше за все, в Одесі, де в ролі таксі виступить автівка, придбана за гроші дніпрян.

Під час поїздки пасажири зможуть розпитати водіїв-АТОвців про фронтові будні.

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