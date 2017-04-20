Бойцы АТО в Днепре создали "военное такси"

"Военное такси" будет курсировать в Днепре три дня, до 22 апреля включительно. Заказы горожан будут принимать участники АТО и известные волонтеры. Вызвать "военное" такси можно через интернет-сервис. Нужно только в графе "детали заказа" указать хэштег акции #WarTaxi. Все заработанные средства пойдут на приобретение автомобиля для фронта.

В сентябре акцию уже провели в Киеве, затем необычное такси курсировало по Львову. Собранные на заказах средства также потратили на приобретение машин для военных.

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Следующая акция состоится, скорее всего, в Одессе, где в роли такси выступит автомобиль, приобретенный за деньги днепрян.

Во время поездки пассажиры смогут расспросить водителей АТОвцев о фронтовых буднях.