Бійня на військовому аеродромі у Воронежі: затримано підозрюваного, опубліковані нові деталі

ukru
10:24 • 40904 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 91107 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 100540 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 127233 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 119117 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 120887 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122606 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106766 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113451 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92868 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 118248 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 102301 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 106799 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 68599 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 64868 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 2757 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 19918 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 24335 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 127234 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 102301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 16261 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 30284 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 101633 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 120393 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 120092 перегляди
Актуальне
Бійня на військовому аеродромі у Воронежі: затримано підозрюваного, опубліковані нові деталі

Бійня на військовому аеродромі у Воронежі: затримано підозрюваного, опубліковані нові деталі

Київ • УНН

 • 17617 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Солдат-строковик Антон Макаров, який влаштував стрілянину у військовій частині в Воронежі, затриманий, повідомляє федеральне агентство ТАСС з посиланням на екстрені служби регіону, пише УНН.

Зловмисника затримали після того, як правоохоронні органи отримали оперативні дані про викрадення машини поблизу селища Землянський, розповіло інформоване джерело. На прилеглих дорогах були виставлені пости, після чого поліція заблокувала машину на дорозі. Викрадачем виявився Макаров.

Вранці 9 листопада Макаров напав з сокирою, а потім відкрив стрілянину по товаришах по службі на військовому аеродромі “Балтімор”. В результаті загинули троє військовослужбовців — майор, єфрейтор і рядовий, ще один строковик отримав поранення. Після цього нападник зник зі зброєю з місця злочину. У місті був оголошений план-перехоплення.

Повідомлялося, що причиною нападу міг стати конфлікт солдата з перевіряючим офіцером. Представник Західного військового округу заявив, що в якості основної версії події розглядається нервовий зрив військовослужбовця.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом потрійного вбивства у військовій частині.

У свою чергу Telegram-канал Mash привів нові деталі про особу солдата. “Бабуся Антона Макарова розповіла нам про його складнощі на службі, дитинстві, характер і відносини з матір’ю”, — повідомив Mash.

“За словами Олени Спиридонівни, в армії 20-річний хлопець зіткнувся з проблемами. Один з товаришів по службі постійно до нього чіплявся, відбирав речі і знущався. Тому Антон періодично просив привезти щось в частину. При цьому жінка описує онука, як тихого і спокійного. Вихованням Макарова займалися бабуся і дідусь — мати поїхала до Ізраїлю після закінчення ним другого класу, вийшла заміж і більше ніколи не приїжджала. Спілкувалася з ним тільки по Скайпу. Бабуся розповідає, що Антон не говорив про матір погано, але був сильно ображений. Батька свого він не знав, дівчини у нього не було. Після школи вступив до інституту МВС, але пізніше забрав документи і пішов в армію”, — зазначено в повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92