Бійня на військовому аеродромі у Воронежі: затримано підозрюваного, опубліковані нові деталі

Зловмисника затримали після того, як правоохоронні органи отримали оперативні дані про викрадення машини поблизу селища Землянський, розповіло інформоване джерело. На прилеглих дорогах були виставлені пости, після чого поліція заблокувала машину на дорозі. Викрадачем виявився Макаров.

Вранці 9 листопада Макаров напав з сокирою, а потім відкрив стрілянину по товаришах по службі на військовому аеродромі “Балтімор”. В результаті загинули троє військовослужбовців — майор, єфрейтор і рядовий, ще один строковик отримав поранення. Після цього нападник зник зі зброєю з місця злочину. У місті був оголошений план-перехоплення.

Повідомлялося, що причиною нападу міг стати конфлікт солдата з перевіряючим офіцером. Представник Західного військового округу заявив, що в якості основної версії події розглядається нервовий зрив військовослужбовця.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом потрійного вбивства у військовій частині.

У свою чергу Telegram-канал Mash привів нові деталі про особу солдата. “Бабуся Антона Макарова розповіла нам про його складнощі на службі, дитинстві, характер і відносини з матір’ю”, — повідомив Mash.

“За словами Олени Спиридонівни, в армії 20-річний хлопець зіткнувся з проблемами. Один з товаришів по службі постійно до нього чіплявся, відбирав речі і знущався. Тому Антон періодично просив привезти щось в частину. При цьому жінка описує онука, як тихого і спокійного. Вихованням Макарова займалися бабуся і дідусь — мати поїхала до Ізраїлю після закінчення ним другого класу, вийшла заміж і більше ніколи не приїжджала. Спілкувалася з ним тільки по Скайпу. Бабуся розповідає, що Антон не говорив про матір погано, але був сильно ображений. Батька свого він не знав, дівчини у нього не було. Після школи вступив до інституту МВС, але пізніше забрав документи і пішов в армію”, — зазначено в повідомленні.