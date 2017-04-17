Бійка в запорізькому кафе закінчилась смертю учасника

Поліцейські прибули на виклик у кафе, де сталась бійка. Коли вони приїхали, медики “швидкої” вже констатували смерть постраждалого.

Тоді копи допитали працівників і відвідувачів кафе. Опитані розповіли, що знають одного з ймовірних нападників. Патрульні вирушили за місцем його проживання. Вдома поліцейські затримали 29-річного хлопця, серед речей якого був ніж, яким були нанесені удари у кафе.

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Другого зловмисника, який виявився тим, хто наніс смертельний удар ножем, затримав вже інший екіпаж патрульних. Вони прибули за викликом на вулицю Космічну, де на дівчину напав зловмисник, вдаривши її цеглою по голові. Зі слів потерпілої, п’яний молодик хвалився їй, що “підрізав” людину.

Патрульні затримали п’яного чоловіка та доставили його в кафе, де трапилася бійка. Там його впізнали. Зловмисника доставили до Коммунарського райвідділку Нацполіції.