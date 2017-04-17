Драка в запорожском кафе закончилась смертью участника

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15111 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75388 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138445 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110336 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112361 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109804 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102206 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106372 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103057 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149349 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Драка в запорожском кафе закончилась смертью участника

Драка в запорожском кафе закончилась смертью участника

Киев  •  УНН

 • 13623 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вчера, 16 апреля, в кафе по улице Александра Говорухи (бывшая Совхозная) в Коммунарском районе Запорожья между пьяными посетителями началась драка, которая закончилась поножовщиной и смертью одного из участников драки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции города, передает УНН.

Полицейские прибыли на вызов в кафе, где произошла драка. Когда они приехали, медики "скорой" уже констатировали смерть пострадавшего.

Тогда копы допросили работников и посетителей кафе. Опрошенные рассказали, что знают одного из вероятных нападающих. Патрульные отправились по месту его проживания. Дома полицейские задержали 29-летнего парня, среди вещей которого был нож, которым были нанесены удары в кафе.

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Второго злоумышленника, который оказался тем, кто нанес смертельный удар ножом, задержал уже другой экипаж патрульных. Они прибыли по вызову на улицу Космическую, где на девушку напал злоумышленник, ударив ее кирпичом по голове. По словам потерпевшей, пьяный парень хвастался ей, что "подрезал" человека.

Патрульные задержали пьяного мужчину и доставили его в кафе, где случилась потасовка. Там его узнали. Злоумышленника доставили в Коммунарский райотдел Нацполиции.

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