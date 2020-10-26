Бійка у нічному клубі: БК "Одеса" розірвав контракти із двома американськими гравцями

Обидва гравці стали учасниками бійки в одному з одеських ресторанів, що і стало причиною розставання.

"У ніч з 23 на 24 жовтня Баден Джаксен і Дрю Брендон відвідали нічний клуб, де в стані алкогольного сп'яніння побили іншого громадянина США, в результаті чого останній отримав серйозні травми. Такими діями гравці не тільки в корені порушили договір з клубом і внутрішні правила клубу, але і знехтували правилами Федерації баскетболу України щодо заходів безпеки, пов'язаними з COVID-19", - сказано у зверненні клубу.

Додамо, що "Одеса" з 1 перемогою в 5 матчах йде у другій половині таблиці чемпіонату.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з баскетболу пропала безвісти і була знайдена у в'язниці.