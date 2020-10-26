Драка в ночном клубе: БК "Одесса" расторг контракты с двумя американскими игроками

Оба игрока стали участниками драки в одном из одесских ресторанов, что и стало причиной расставания.

"В ночь с 23 на 24 октября Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения избили другого гражданина США, в результате чего последний получил серьезные травмы. Такими действиями игроки не только в корне нарушили договор с клубом и внутренние правила клуба, но и пренебрегли правилами Федерации баскетбола Украины по мерам безопасности, связанными с COVID-19", - говорится в обращении клуба.

Добавим, что "Одесса" с 1 победой в 5 матчах идет во второй половине таблицы чемпионата.

Напомним, олимпийская чемпионка по баскетболу пропала без вести и была найдена в тюрьме.