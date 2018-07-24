Бій Усик-Белью може відбутися восени

"Коли Усик кинув виклик Белью відразу після бою з Гассіевим, то Тоні протягом 30 хвилин вже набрав мене і попросив організувати поєдинок. Я вже зв'язався з представниками українця, подивимося, як підуть переговори", - сказав Хірн.



Менеджер вважає, що для такого поєдинку потрібна велика арена.



"У жовтні-листопаді бій уже може відбутися, якщо ми знайдемо відповідну площадку з великою кількістю місць", - додав промоутер британця.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу, який нині виступає в суперважкій вазі, Тоні Белью прийняв виклик нового абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО).