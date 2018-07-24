Бій Усик-Белью може відбутися восени
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Промоутер Едді Хірн розповів про поєдинок свого клієнта англійської важкоатлета Тоні Белью проти українця Олександра Усика, який може відбутися уже у жовтні-листопаді цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на BoxingScene.
"Коли Усик кинув виклик Белью відразу після бою з Гассіевим, то Тоні протягом 30 хвилин вже набрав мене і попросив організувати поєдинок. Я вже зв'язався з представниками українця, подивимося, як підуть переговори", - сказав Хірн.
Менеджер вважає, що для такого поєдинку потрібна велика арена.
"У жовтні-листопаді бій уже може відбутися, якщо ми знайдемо відповідну площадку з великою кількістю місць", - додав промоутер британця.
Нагадаємо, колишній чемпіон світу, який нині виступає в суперважкій вазі, Тоні Белью прийняв виклик нового абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО).