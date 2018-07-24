Бой Усик-Беллью может произойти осенью
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Промоутер Эдди Хирн рассказал о поединке своего клиента английского тяжеловеса Тони Беллью против украинца Александра Усика, который может произойти уже в октябре-ноябре этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BoxingScene.
"Когда Усик бросил вызов Беллью сразу после боя с Гассиевим, то Тони в течение 30 минут уже набрал меня и попросил организовать поединок. Я уже связался с представителями украинца, посмотрим, как пойдут переговоры", - сказал Хирн.
Менеджер считает, что для такого поединка нужна большая арена.
"В октябре-ноябре бой уже может произойти, если мы найдем соответствующую площадку с большим количеством мест", - добавил промоутер британца.
Напомним, бывший чемпион мира, ныне выступающий в супертяжелом весе, Тони Беллью принял вызов нового абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО).