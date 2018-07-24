Бой Усик-Беллью может произойти осенью

"Когда Усик бросил вызов Беллью сразу после боя с Гассиевим, то Тони в течение 30 минут уже набрал меня и попросил организовать поединок. Я уже связался с представителями украинца, посмотрим, как пойдут переговоры", - сказал Хирн.



Менеджер считает, что для такого поединка нужна большая арена.



"В октябре-ноябре бой уже может произойти, если мы найдем соответствующую площадку с большим количеством мест", - добавил промоутер британца.

Напомним, бывший чемпион мира, ныне выступающий в супертяжелом весе, Тони Беллью принял вызов нового абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО).