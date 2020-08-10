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Бій Майка Тайсона і Роя Джонса відбудеться 28 листопада

Бій Майка Тайсона і Роя Джонса відбудеться 28 листопада

Київ • УНН

 • 23269 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Поєдинок між двома колишніми чемпіонами світу з боксу американцями Майком Тайсоном і Роєм Джонсом - молодшим пройде 28 листопада. Про це повідомляє журнал The Ring, передає УНН.

Раніше телеканал ESPN повідомляв, що бій повинен відбутися 12 вересня. За даними видання, бій був перенесений з ініціативи команди Тайсона для того, щоб збільшити доходи від проведення поєдинку. Нещодавно між обома сторонами відбулася зустріч, і Джонс схвалив перенесення.

Бій буде виставковим, спортсмени проведуть вісім раундів, поєдинок пройде в Карсоні (штат Каліфорнія). Перед боєм буде показаний документальний серіал з 10 епізодів про підготовку спортсменів до поєдинку.

Тайсону 54 роки, він провів 58 поєдинків, здобув 50 перемог (44 нокаутом), зазнав шість поразок, ще два бої були визнані такими, що не відбулись. Останній поєдинок Тайсона відбувся 11 червня 2005 року, в ньому американець поступився ірландському боксеру Кевіну Макбрайду. Він ставав абсолютним чемпіоном світу, чемпіоном світу за версіями Всесвітньої боксерської ради, Всесвітньої боксерської асоціації і Міжнародної боксерської федерації.

Джонсу 51 рік, він завершив кар'єру в 2018 році. Американець є колишнім абсолютним чемпіоном світу. Всього на його рахунку 66 перемог (47 нокаутом) і дев'ять поразок.

Українські Національні Новини

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