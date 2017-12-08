Bitcoin за кілька годин подорожчав більш ніж на 1 тисячу доларів США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Курс Bitcoin перевищив позначку 18 тисяч доларів, передає УНН з посиланням на Сoinmarketcap.com.
Максимум курсу криптовалюти №1 досягав 18,35 тисяч доларів США. Таким чином вартість криптовалюти виросла більш ніж на 1 тисячу починаючи з вечора 7 грудня.
Нагадаємо, хакери зламали міжнародну словенську криптовалютну біржу NiceHash, вкравши близько 4700 біткоїнів на загальну суму 63,92 мільйонів доларів.