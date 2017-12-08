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Bitcoin за кілька годин подорожчав більш ніж на 1 тисячу доларів США

Bitcoin за кілька годин подорожчав більш ніж на 1 тисячу доларів США

Київ • УНН

 • 12621 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Курс Bitcoin перевищив позначку 18 тисяч доларів, передає УНН з посиланням на Сoinmarketcap.com.

Максимум курсу криптовалюти №1 досягав 18,35 тисяч доларів США. Таким чином вартість криптовалюти виросла більш ніж на 1 тисячу починаючи з вечора 7 грудня.

Нагадаємо, хакери зламали міжнародну словенську криптовалютну біржу NiceHash, вкравши близько 4700 біткоїнів на загальну суму 63,92 мільйонів доларів. 

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