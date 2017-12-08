Bitcoin за несколько часов подорожал более чем на 1000 долларов США

Максимум курса криптовалюты №1 достигал 18, 35 тысяч долларов США. Таким образом стоимость криптовалюты выросла более чем на 1 тысячу начиная с вечера 7 декабря.

Напомним, хакеры взломали международную словенский криптовалютну биржу NiceHash, украв около 4700 биткоинов на общую сумму 63,92 миллионов долларов.