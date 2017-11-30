Bitcoin обвалився на 18%

Як повідомляється, курс обвалився за кілька годин після того, як криптовалюта досягла рекордних показників у 11388,33 долара. 29 листопада о 22.30 за київським часом, курс криптовалюти опустився до 9290 доларів.

Вже 30 листопада курс почав зростати і наразі становить 10 198, 97 дол.

Як повідомляв УНН, колишній стажер в SpaceX Сахіл Гупта заявив, що засновник аерокосмічної компанії SpaceX і компанії з виробництва електромобілів Tesla Ілон Маск є творцем Bitcoin.