Bitcoin обвалився на 18%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Курс криптовалюти Bitcoin впав більш ніж на 18% з понад 11 тис. дол. до 9,2 тис., передає УНН з посиланням на CoinDesk.
Як повідомляється, курс обвалився за кілька годин після того, як криптовалюта досягла рекордних показників у 11388,33 долара. 29 листопада о 22.30 за київським часом, курс криптовалюти опустився до 9290 доларів.
Вже 30 листопада курс почав зростати і наразі становить 10 198, 97 дол.
Як повідомляв УНН, колишній стажер в SpaceX Сахіл Гупта заявив, що засновник аерокосмічної компанії SpaceX і компанії з виробництва електромобілів Tesla Ілон Маск є творцем Bitcoin.