Bitcoin обвалился на 18%

Как сообщается, курс обвалился через несколько часов после того, как криптовалюта достигла рекордных показателей в 11388,33 доллара. 29 ноября в 22.30 по киевскому времени, курс криптовалюты опустился до 9290 долларов.

Уже 30 ноября курс начал расти и сейчас составляет 10 198, 97 долл.

Как сообщал УНН, бывший стажер в SpaceX Сахил Гупта заявил, что основатель аэрокосмической компании SpaceX и компании по производству электромобилей Tesla Маск является создателем Bitcoin.