Біржа Благодійності "ДоброДій" знову увійшла до рейтингу "ТОП 100+ транспарентних доброчинних організацій України"
Київ • УНН
Благодійна біржа "Добродій" знову увійшла до престижного рейтингу "ТОП 100+ транспарентних доброчинних організацій України" за свою прозорість, відкритість і націленість на суспільне благо.
Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, черговий раз увійшла до престижного рейтингу "ТОП 100+ транспарентних доброчинних організацій України", пише УНН.
Прозорість та відкритість завжди були основними принципами нашої роботи. Ми завжди прагнемо до повної звітності по всіх наших благодійних проєктах, що створює великий кредит довіри донорів та партнерів
В "ДоброДії" додали, що 2023 рік був наповнений важливими проєктами та новими викликами, але Біржа залишилися вірними своїм орієнтирам та вдячна Асоціації благодійників України за визнання та підтримку.
"Що означає потрапити до "ТОП 100+ транспарентних доброчинних організацій України"? Це означає, що наша робота визнана публічною, прозорою та орієнтованою на суспільне благо. Це велика честь для нас, але також і велика відповідальність. Ми обіцяємо продовжувати працювати з тією ж самою енергією та відданістю, роблячи добрі справи разом з вами", - зазначили в Біржі Благодійності.
Долучитися до зборів і підтримати проєкти "ДоброДія" можна за посиланням.
Нагадаємо
Протягом квітня цього року Біржа благодійності "ДоброДій" допомогла 15 важкохворим дітям своєчасно пройти лікування та реабілітацію. Загальна сума допомоги склала понад 322 тисячі гривень