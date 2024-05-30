Биржа благотворительности "ДоброДій" снова вошла в рейтинг "ТОП 100 + транспарентных благотворительных организаций Украины"

Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, очередной раз вошла в престижный рейтинг "ТОП 100+ транспарентных благотворительных организаций Украины", пишет УНН.



Прозрачность и открытость всегда были основными принципами нашей работы. Мы всегда стремимся к полной отчетности по всем нашим благотворительным проектам, что создает большой кредит доверия доноров и партнеров - отметили в Бирже Благотворительности.

В "ДоброДії" добавили, что 2023 год был наполнен важными проектами и новыми вызовами, но Биржа остались верными своим ориентирам и благодарна Ассоциации благотворителей Украины за признание и поддержку.

"Что значит попасть в „ТОП 100+ транспарентных благотворительных организаций Украины"? Это означает, что наша работа признана публичной, прозрачной и ориентированной на общественное благо. Это большая честь для нас, но также и большая ответственность. Мы обещаем продолжать работать с той же самой энергией и преданностью, делая добрые дела вместе с вами", - отметили в Бирже Благотворительности.

Приобщиться к сборам и поддержать проекты "ДоброДія" можно по ссылке.

Напомним

В течение апреля в этом году Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям своевременно пройти лечение и реабилитацию. Общая сумма помощи составила более 322 тысяч гривен.