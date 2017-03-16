"БІПА" завершила регулярний сезон Суперліги розгромом над "Волиньбаскетом"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В заключному поєдинку одеської “БІПИ” регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч 2016-17 був встановлений розгром над гостьовою командою — “Волиньбаскет”, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Господарі спокійно заволоділи перевагою з перших секунд матчу. Одесити вдаліше атакували з гри і в цілому діяли в атаці різноманітніше за суперника, що дозволило підопічним Вадима Пудзирея впевнено виграти половину баталії 53:32.
У третій чверті одесити продовжили гнути свою лінію. Пудзирей, користуючись домінуванням своєї команди в цьому матчі, дав пограти всім своїм виконавцям, розширивши ротацію. Відмінно в гру з лави увійшов Кушніров, який після великої перерви підмінив у трисекундній Челована і в підсумку став найрезультативнішим гравцем матчу, який завершився з рахунком 95:58.
Персональна статистика:
“БІПА” — Кушніров 13 + 6 підбирань, Фандербурк 12 + 5 підбирань + 4 передачі, Антонець 10, Артамонов 10, Челован 10 + 5 підбирань
“Волиньбаскет” — Шкондя 12, Полюляк 10 + 9 підбирань.
Відзначимо, що “БІПА” виграла останній матч регулярного чемпіонату, завершивши “регулярку” з 14 перемогами і 13 поразками.
Наразі підопічні В.Пудзирея займають 4-й рядок, але “Черкаські Мавпи” можуть посунути одеситів на 5-ту сходинку.
Додамо також, “Волиньбаскет” свій останній матч сезону проведе 16 березня в Южному проти чемпіона України “Хіміка”.