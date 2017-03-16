"БИПА" завершила регулярный сезон Суперлиги разгромом над "Волиньбаскетом"

Хозяева спокойно завладели преимуществом с первых секунд матча. Одесситы удачно атаковали с игры и в целом действовали в атаке разнообразнее соперника, что позволило подопечным Вадима Пудзирея уверенно выиграть половину баталии 53:32.

В третьей четверти одесситы продолжили гнуть свою линию. Пудзирей, пользуясь доминированием своей команды в этом матче, дал поиграть всем своим исполнителям, расширив ротацию. Отлично в игру со скамейки вошел Кушниров, который после большого перерыва подменил в трехсекундной Челована и в итоге стал самым результативным игроком матча, который завершился со счетом 95:58.

Персональная статистика:

"БИПА" - Кушниров 13 + 6 подборов, Фандербурк 12 + 5 подборов + 4 передачи, Антонец 10 Артамонов 10 Челован 10 + 5 подборов.

"Волиньбаскет" - Шконда 12 Полюляк 10 + 9 подборов.

Отметим, что "БИПА" выиграла последний матч регулярного чемпионата, завершив "регулярку" с 14 победами и 13 поражениями.

Сейчас подопечные В.Пудзирея занимают 4-ю строчку, но "Черкасские Обезьяны" могут подвинуть одесситов на 5-е место.

Добавим также, "Волиньбаскет" свой последний матч сезона проведет 16 марта в Южном против чемпиона Украины "Химика".