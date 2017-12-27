Біометричний контроль запрацює в 157 пунктах пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. З 1 січня 2018 року біометричний контроль для громадян 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику запрацює в 157 міжнародних пунктах пропуску. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ, передає УНН.
"1 січня 2018 року в 157 міжнародних пунктах пропуску у повному обсязі запрацює біометричний контроль для громадян 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику. До решти іноземців обов’язкова фіксація біометричних даних буде застосовуватися за результатами аналізу та оцінки ризиків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що головною метою є забезпечення національної безпеки, посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України.
Нагадаємо, система біометричного контролю запрацювала в тестовому режимі і не стосується громадян, які перетинають кордон України.