Биометрический контроль заработает в 157 пунктах пропуска

"1 января 2018 в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработает биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. К остальным иностранцев обязательная фиксация биометрических данных будет применяться по результатам анализа и оценки рисков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью является обеспечение национальной безопасности, усиление контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Напомним, система биометрического контроля заработала в тестовом режиме и не касается граждан, которые пересекают границу Украины.